前回王者として2026W杯へ臨むアルゼンチン代表だが、4年前からチーム力は上がっているのだろうか。分析サイト『The Analyst』は、チーム力の見極めが難しいと取り上げている。今でもFWリオネル・メッシは健在で、GKエミリアーノ・マルティネスなど前回の優勝を知るベテランも多い。ただ、2022W杯以降ほとんど強豪国と試合を組んでいないのだ。2023年は親善試合でパナマ（2-0）、キュラソー（7-0）、オーストラリア（2-0）、インド