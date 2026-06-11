今から5年前のEURO2020のフィンランド戦で心臓発作が起き、倒れたデンマーク代表MFクリスティアン・エリクセン。そこからは除細動器を付けてプレイを続けてきたが、今月7日に行われたウクライナ代表との親善試合でエリクセンは再び倒れた。除細動器のおかげで一命を取り留めたが、安全のためにキャリアを考える時がきたのかもしれない。元デンマーク代表選手であるトーマス・グラヴェセンは、サッカーのことよりも家族や人生のこと