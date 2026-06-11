◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人の松本剛外野手が２日連続２安打を放った。「２番・左翼」で先発出場。７回先頭で左中間二塁打。８回１死ではバットをボールに当てた後、止めた形となったが、打球はぎりぎり右翼線フェアゾーン寄りの芝で弾み、ファウルゾーンに転がった。マルチ安打にも「出たところで何とか、結果を求めてやっていきたい」と気を引き締めた。