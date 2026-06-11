◆カーリング日本選手権第５日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、ＳＣ軽井沢クに７―８で逆転負けして決勝トーナメント進出へ崖っぷちに立たされた。４―４で迎えた第５Ｅは不利な先行だったが、相手のミスを誘って２点をスチールするとリードした。その後もじわじわと得点を重ね主導権を握ったかに思われたが、