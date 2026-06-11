◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人のフリアン・ティマ外野手がプロ５試合目のスタメンで初めて３番に入り、４打数１安打だった。初回２死では右飛、４回１死一塁では二ゴロに倒れたが、７回無死二塁で滝中から左前打をマーク。５月の支配下昇格後は２安打を記録していたが、得点圏では初安打となった。３番での出場を聞いた際は「かなりびっくりしました。いい意