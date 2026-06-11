◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人の森田駿哉投手が２番手で登板して４回１／３、８６球を投げて９安打３失点と試合は作った。先発・田中将が２回を投げ５失点。森田は、０―５の３回から２番手で登板した。３回は無失点。４回は先頭から連打を浴びて二、三塁のピンチをつくるも、４番・マッカスカーを空振り三振に抑えるなど得点は許さなかった。５回は、この回