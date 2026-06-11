◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―２阪神（１１日・みずほペイペイ）阪神・大山悠輔内野手が、この日一番の好機で凡退した。同点で迎えた７回２死満塁、一打勝ち越しの場面で、カウント２―２から右腕・木村のスプリットを捉えられず。空振り三振に倒れた。その裏の攻撃で逆転を許し、ソフトバンクに３連敗を喫した。４回２死には右翼席へ７号ソロを運んで先制したが、ここぞの場面で得点できず。「試合に