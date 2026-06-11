ボクシングの元世界王者でタレントのガッツ石松さんが、肺炎のため都内の病院で6月2日に亡くなったことが分かりました。76歳でした。プロボクサーやタレント、俳優などマルチに活動したガッツさんの活躍を振り返ります。ガッツさんは、ボクサーとして1966年にプロデビュー。1974年には日本人として初のWBC世界ライト級チャンピオンに輝きました。左からつなぐ速い右を自ら「幻の右」と名付けて人気を博しました。プロ通算51戦31勝1