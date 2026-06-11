中日は１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に延長１０回、２―３でサヨナラ負け。借金は今季最多タイの「１８」に逆戻りした。中日先発・金丸夢斗投手（２３）は初回、小川、西川、ソトに３連打を浴びて１点を献上した。３回にも二死三塁からソトに２打席連続適時打を許して０―２。６回９安打２失点でマウンドを降りた金丸は「悔しいです」と肩を落とした。中日は４回に「打ったボールはストレートです。とりあえず１点返せ