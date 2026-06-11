若松ボートの「若松夜王Ｓ第１戦ミドルダービー第４４回日本ＭＢ選手会会長杯」が１１日、開幕した。佐藤悠（３０＝福井）はチルト１度で臨んだ前半５Ｒは２コース発進から１Ｍは差し構え。先行するイン西野雄貴に及ばなかったものの２着と上々の船出となった。後半１０Ｒはチルト２・５度とさらに伸びに寄せたが、６コースから展開にも恵まれず５着。それでも伸び仕様の自身のスタイルを前面に、初日から果敢なレースを展開し