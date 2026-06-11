【モデルプレス＝2026/06/11】フリーアナウンサーの青木裕子が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「卵の顔は納得してません」チャプチェ風弁当◆青木裕子、手作り弁当公開青木は「チャプチェ風 卵の顔は納得してません」とコメントし、弁当を公開。牛肉、パプリカ、春雨などのチャプチェ風料理、青のりのかかったとうもろこし、黄身の部分にゴマなどで顔を描