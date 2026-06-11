【新華社北京6月11日】中国共産党中央党史・文献研究院が編集した「習近平（しゅうきんぺい）外交文選」の第1巻と第2巻がこのほど、中央文献出版社から刊行され、国内外で発売された。両巻は2013年1月から2025年11月までの習氏の対外活動に関する最も重要かつ基本的な著作を時系列で収録しており、報告や演説、講演、あいさつなど134編からなる。