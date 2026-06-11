プロ野球セ・パ交流戦が11日、各地で6試合が行われ、セ・リーグ6球団が全敗を喫しました。ここまで6月8戦負けなしだった巨人は、田中将大投手が古巣楽天打線につかまるなど、2−8で敗戦。2勝1敗でカード勝ち越しも、連勝が6で止まりました。その他、阪神、ヤクルト、DeNA、広島は敵地で3連敗。中日もロッテにサヨナラ負けで、1勝2敗のカード負け越しとなりました。セ・リーグはこの3日間、計18試合でわずか3勝のみ。交流戦はセ・リ