2025年に還暦を迎えた俳優の本木雅弘さん（60）が10日、フォトブック発売を記念した写真展の内覧会に、撮影を担当した写真家の中村一弘さんと出席。若さの秘けつを聞かれ、本音を明かしました。写真展には、京都やロンドンで撮影された姿や、中村さんが30年前に撮影したプライベート写真などが展示されています。本木さんは、今回のフォトブックについて「還暦というタイミングがなければできなかったことなので。自分の中でも充実