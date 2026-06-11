夏のボーナスが入るこの時期、「せっかくなら少しでも有利な場所に預けたい」と考える方も多いのではないでしょうか。これまでは「とりあえず、ゆうちょ銀行へ」という選択をする人も多かったでしょうが、最近は地方銀行のインターネット支店やネット銀行を中心に、年1〜3％台の高金利キャンペーンも目立つようになっています。ただし、金利が高くても「1カ月限定」「新規口座開設が条件」など、内容はさまざまです。数字だけを見