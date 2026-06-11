All About ニュース編集部では、2026年5月29日、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は『元会社員』と知って驚いた女性芸能人」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：YUKI（元バス会社勤務）／54票伝説的バンド「JUDY AND MARY」のボーカルとして一世を風靡（ふうび）し、ソロ転向後も唯一無二の歌声と圧倒的な存在感でポップアイコ