石川県志賀町の海岸に漂着した鉄製の巨大なホース＝2月20日（石川県提供）石川県志賀町の海岸に鉄製の巨大なホースが漂着していたことが11日、県への取材で分かった。ホースは重さ推定300トンで、長さ約150メートル。直径は最大約2メートルで、しゅんせつ用とみられる。中国の企業名が記載されているものの、所有者などは不明。県は15日から撤去作業に着手する。県によると、昨年12月17日、ホースのような物体が海に漂流してい