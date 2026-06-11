【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、交流サイト（SNS）で、米軍が11日夜もイランを攻撃すると予告した。将来的にイランの石油積み出し拠点カーグ島を制圧するとも主張し、「イランの石油・ガス市場を掌握する」と訴えた。