◇交流戦阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）3番手で登板した畠世周投手が、阪神移籍後、初の敗戦投手となった。同点で迎えた7回1死から野村に中前打され、バントで送られると、牧原大に1ボールからの2球目チェンジアップを右前適時打された。藤川監督がホームでのクロスプレーでリクエストを要求したが、セーフの判定は覆ることはなかった。ソフトバンクに3連敗を喫した畠は「申し訳ないです」と口を