数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を2つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。『大人のおしゃれ手帖』の「調光サングラス＆めがね拭き＆ケース豪華3点セット」宝島社から7月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖』（税込1740円）。付録として、「調光サングラス＆めがね拭き＆ケース