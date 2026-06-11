いつか子どもが巣立つときに備えて、へその緒や母子手帳、手紙や思い出の品などを1つの箱にまとめた「メモリアルボックス」をつくっておきたい……。そんな願いをかなえてくれそうなアイテムを無印良品で見つけました。ずっと探していた「理想のボックス」を無印良品で発見！ありそうでなさそうな理想の「メモリアルボックス」。大き過ぎず小さ過ぎず、白くてシンプル、持ち運びしやすくて耐久性もバッチリ……。そんな理想のボッ