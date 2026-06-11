高校生の子どもから「アルバイトをしたい」と言われたとき、保護者としては迷う場面もあるでしょう。働く経験は、社会との関わりやお金の大切さを学ぶ機会になる一方で、学業への影響や生活リズムの乱れも気になるところではないでしょうか。今回、塾選ジャーナルでは、アルバイト経験がある高校生の保護者100人を対象に調査を実施。その結果、アルバイトをして良かった点として最も多かったのは「社会経験を積めた」で79％。次い