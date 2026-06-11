海南省の蜈支洲島海域にある国家級海洋牧場モデルエリアでは、海中にサンゴが生い茂り、魚の群れが行き交っている。青島羅博飛海洋技術が開発した水中ロボットは大きな黄色い魚のようにサンゴ礁の間を自在に泳ぎ回っている。新華社が伝えた。海南大学教授で海南省現代化海洋牧場工学研究センター首席科学者の王愛民（ワン・アイミン）氏は、「以前はサンゴの成長状況を監視するためにダイバーによる作業に頼るしかなく、効率が低い