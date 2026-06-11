2026年ワールドカップでスター選手が脚光を浴びるなか、クラブ経営の現場では「勝率を最大化する資本投下」の最適解がデータで導き出されている。プレミアリーグ優勝を果たしたリバプールFCでデータ分析部門を率いた元リサーチ・ディレクター、イアン・グラハム氏の著書『サッカーはデータが10割 最強アナリストが明かすプレミアリーグで優勝する方法』（飛鳥新社）より一部抜粋・編集して紹介する。給与と勝利にはきわめて強い相