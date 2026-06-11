ポケモンカードに「マイナンバーカード」での本人確認導入か2026年5月21日、株式会社ポケモン（以下、ポケモン公式）はトレーディングカードゲーム「ポケモンカードゲーム」の一部の商品販売やイベントに、マイナンバーカードを使った本人確認システムの導入を検討していると発表しました。対象となるのは、公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」での一部商品の優先的な抽選および販売と、国内で開かれる一部の公式大会な