俳優の広瀬すずさんは6月11日、自身のInstagramを更新。白いオールインワン姿を公開しました。【写真】広瀬すずの圧巻スタイルショット白コーデの圧巻スタイル広瀬さんは白いハートの絵文字と共に「#LouisVuitton #UNICEF #LVFashion」とハッシュタグを添え、1枚の写真を公開。白いオールインワンにルイ・ヴィトンのモノグラム柄ベルトを合わせた姿です。ルイ・ヴィトン柄のサッカーボールも手にしています。すらりと伸びた長い脚