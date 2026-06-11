GRが取り組む“次世代プロジェクト”2026年6月5日、トヨタのモータースポーツ部門であるGAZOO Racing（以下GR）は、富士スピードウェイ（静岡県小山町）で、新型エンジンカート「GR KART（GRカート）」に関する説明会を開催しました。サーキットスポーツの世界は、これまで一部の愛好家に支えられてきた側面がありますが、その中でGRは、モータースポーツをより身近な存在へと広げる新たな取り組みとして、本プロジェクトを位