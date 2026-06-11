◇交流戦ロッテ3-2中日（2026年6月11日ＺＯＺＯマリン）ロッテは11日、本拠地で中日に3-2で延長10回サヨナラ勝ち。2死一、三塁から佐藤が右前打を放った。ロッテと中日の死闘が終わる前に、西武は広島に、ソフトバンクは阪神に、オリックスはヤクルトに、日本ハムはＤｅＮＡに、楽天は巨人に、それぞれ勝利。今季の交流戦で初めて、パ・リーグ6球団が同一日に全勝した。西武はドラフト1位・小島が4回に逆転の2点打を放