プロ野球 セ・パ交流戦は11日、各地で6試合が行われ、パ・リーグ6球団が全勝しました。交流戦首位に立つソフトバンクが阪神に3連勝。同点の7回には、2アウト2塁から牧原大成選手がライトへのヒットを放ち、2塁走者の野村勇選手が激走をみせて決勝点を奪いました。これで交流戦13勝2敗。10度目の交流戦優勝へ一歩前進しました。そのほかパ・リーグ首位の西武は広島に3連勝。セ・リーグ相手に5カード連続勝ち越しです。オリックス、