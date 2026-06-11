◇交流戦中日2―3ロッテ（2026年6月11日ZOZOマリン）中日が延長10回に力尽きた。ミゲル・サノー内野手が8回2死から左翼へ4月11日阪神戦以来の4号同点ソロ。4月14日の広島戦で走塁中に左脚に違和感を訴えて翌15日に出場選手登録を抹消された。「左脚肉離れ」による2軍調整を経て今月7日に復帰。復帰後、13打席目で生まれた一撃で勝負を振り出しに戻した。しかし、延長10回に5番手の伊藤が佐藤にサヨナラ打を浴びた。7点