光文社は11日、都内の同社で「ミスFLASH2027」のセミファイナルに進出した17人を発表し、欠席の藤川あかりを除く16人が、いずれも水着姿で会見した。宮脇由衣は「ひいおばあちゃんの兄」が、戦艦大和の最後の艦長、有賀幸作と明かした。「唇が似ているねと言われます」と、あいさつ代わりにマニアックなアピールポイントも併せて披露。ただ、何よりの特徴は、172センチの長身とスラッとした長い脚。「もともとミスコンテストで日本