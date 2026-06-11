全日本プロレスは11日、新宿FACEで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。セミには3冠ヘビー級王者の宮原健斗は吉岡世起、MUSASHI、芦野祥太郎と組んで挑戦者の鈴木秀樹は青木優也、真霜拳號、諏訪魔と組んで8人タッグで最後の前哨戦で対戦。試合は宮原と鈴木が先発した。鈴木が手四つから投げる。真霜と交代。宮原も芦野にスイッチした。5分すぎ、鈴木と宮原が再び対峙（たいじ）。鈴木の左膝にキック、鈴木は背骨折り、