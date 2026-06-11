記念切手をお披露目する石井統括局長（右）＝１１日、平塚市役所湘南ひらつか七夕まつり（７月３〜５日）を盛り上げようと、日本郵便南関東支社は七夕まつりを題材とした恒例のオリジナルフレーム切手を今月１２日から販売する。１１日には、石井浩之県西部地区統括局長（平塚横内郵便局長）が平塚市役所を訪れ、落合克宏市長にフレーム切手を披露した。フレーム切手の絵柄には、「湘南ひらつか観光風景写真コンクール」に寄