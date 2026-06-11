演歌歌手丘みどり（41）が7月8日、新曲「まだ半ば」を発売することが11日、分かった。同曲は秋元康氏が作詞と総合プロデュースを手掛け、丘にとって初の秋元氏作品となる。デビュー20周年を経て、ここから先の未来を意欲的に切り開いていく決意表明のような歌であり、聴く人の背中を押す応援歌となる。カップリングの「丁稚羊羹」は、滋賀・近江市や福井県などで古くから親しまれている伝統的な和菓子をモチーフに、忘れられぬ恋を