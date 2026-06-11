◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス４―１ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）意地の反撃も届かなかった。３点を追う９回２死。オリックスの守護神・マチャドから塩見が２年ぶりの本塁打を右翼席へ届けたが、追い上げもここまで。池山隆寛監督は厳しい表情でベンチ裏へ下がった。今季初登板初先発の下川は右下手から緩急を生かした投球で４回まで２安打無得点でしのいできたが、５回１死から山中に与えた四球をき