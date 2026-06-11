◇スポーツ報知北中米Ｗ杯取材班▽ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人▽カンザスシティー（米ミズーリ州）＝ペン・岡島智哉、カメラ・今成良輔カンザスシティー取材班は、オランダの公開練習に訪れた現地在住の３０人に「オランダ×日本スコア予想」を実施。キャンプ地選出の縁もあり、スタンドをオレンジで染めた“オランダびいき”の来場者は、どんな結果を予想したの