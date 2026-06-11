女優の吉川愛が１１日に自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。吉川はインスタグラムに「いつもお世話になってるスタイリストさんのみさきさんとメイクさんの神ことむろはしさんと遊んできたあ〜」とつづると、髪を三つ編みにヘアアレンジしメガネをかけ、グレーのジャケットにフレアデニムを合わせたコーデでテーマパークを満喫する様子のオフショットを複数枚アップした。この投稿にファンからは「メガネとおさげ