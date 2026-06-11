◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３ｘ―２中日（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが延長１０回にサヨナラ勝利を収め、中日３連戦は勝ち越した。２死一、三塁から佐藤都志也が右前にサヨナラ打を放った。歓喜のウォーターシャワーを浴びた佐藤は、試合後のヒーローインタビューでは「めっちゃ気持ちいいです！めちゃくちゃ嬉しいです」と喜びを爆発させた。先発の小島は５回２／３で９１球を投げて７安打１失