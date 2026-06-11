◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３×―２中日＝延長１０回＝（１１日・ＺＯＺＯマリン）中日は今季３度目のサヨナラ負けを喫し、再び借金が今季ワーストタイの１８に膨らんだ。延長１０回に５番手・伊藤茉央が２死一、三塁から伊藤茉央がロッテ・佐藤に右前適時打を浴びた。１点ビハインドの８回２死からサノーが左翼席中段へ４号ソロ。左足の肉離れから復帰した助っ人が約２か月ぶりの一発で同点に追いついたが、勝