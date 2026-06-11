◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）が再昇格後初登板で１回２／３を無失点。「場面も場面だったので、いい感じでアドレナリンが出てくれた」と仕事を果たした。出番は２―８の７回、１死一、二塁のピンチから。３番手として２番・黒川を外角１４８キロの直球で空振り三振、３番・辰己をシンカーで左飛に抑えた。２番手・森田の招