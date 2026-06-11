?炎の飛龍?藤波辰爾（７２）が、２日に肺炎により７６歳で亡くなった元ボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんを悼んだ。ガッツさんの死去は１１日に所属事務所から発表された。ガッツさんは東京スポーツ新聞社時代にボクシングも担当していた元新日本プロレス取締役の故永島勝司さん（享年８２）を介し、故アントニオ猪木さんとも密な交流があった。１９８６年１０月９日の新日本両国国技館大会では、猪木