◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４―１広島（１１日・ベルーナドーム）広島は３連敗で今季ワーストの借金１３となった。安打は５回に勝田が放った内野安打１本。８四死球をもらったが、暴投による１得点に終わった。先発の平良には３回まで走者を出すことができず、新井貴浩監督は「いいピッチャーだとは誰でも分かる。なかなか難しい投手だなと思います」と痛感。防御率０点台の右腕に対し「やっぱり、どんどん仕掛けて