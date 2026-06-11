フジ・メディア・ホールディングスは11日、同社サイトに清水賢治社長による「ステークホルダーの皆様へ」と題したメッセージを掲載した。フジテレビの出演者をめぐる人権事案の発生から1年余りの取り組みを振り返り、コンプライアンス、ガバナンス、事業構造、資本政策に関する改革を進めてきたと説明。「好きでつながる明日をともに」を掲げ、今後も「メディアの発信力をもつコンテンツ企業」として成長を目指す姿勢を示した。フ