お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿が１１日に自身のＳＮＳを更新。米ニューヨークでのショットを公開した。インスタグラムに「最高だったぜニューヨーク！！」と書き始めたＮＢＡチーム、ニックスファンの松尾は、ＮＢＡの試合会場での自撮りショットなどをアップした。続けて「また絶対来たい！！次は冬に来てみたい。」と再訪に意欲を示した。この投稿には「松尾さんきっかけでＮＢＡ初めて見ました！！！