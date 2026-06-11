日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）、生産者物価指数（PPI）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）21:30 予想22.0万件前回22.5万件（新規失業保険申請件数) 予想178.6万件前回177.7万件（継続受給者数) 生産者物価指数（PPI）（5月）21:30 予想0.7%前回1.4%（前月比) 予想6.4%前回6.0%（前年比) 予想0.