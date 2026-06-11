ECB政策金利（6月）21:15 結果2.4% 予想2.4%前回2.15%（ECB政策金利) 結果2.25% 予想2.25%前回2.0%（ECB預金ファシリティ・レート) 結果2.65% 予想2.65%前回2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)