ＥＣＢ 見通しは引き続き不透明 インフレに対する上振れリスクと経済成長に対する下振れリスクが存在 中期的なインフレと成長に対する戦争の完全な影響は、エネルギー価格ショックの深刻さと期間、ならびにその間接的および二次的な波及効果（セカンドラウンド効果）の大きさに左右されることになる