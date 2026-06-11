ＥＣＢ 本日、ECBの3つの主要政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げることを決定した 中東における戦争はインフレ圧力を生み出している 利上げの決定は、ショックがどのように進展し、ユーロ圏の中期的な見通しに影響を及ぼし得るかを描いた一連のシナリオ全般において、強固（ロバスト）なものである