ＮＹ原油先物が９１ドル付近に上昇、ドル買い反応＝ロンドン為替 NY原油先物が89ドル付近から91ドル付近へと上昇している。米債利回りも小幅に上昇反応。為替市場ではドル買い反応が広がっており、ドル円は160.59付近に高値を更新。ユーロドルは1.1517付近に安値を更新。 USD/JPY160.57EUR/USD1.1522