新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）21:30 結果22.9万件 予想22.0万件前回22.5万件（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30） 結果179.5万件 予想178.6万件前回177.1万件（177.7万件から修正）（継続受給者数)